Samorządy z prawem do dysponowania plażami? Senatorowie złożyli projekt ustawy w tej sprawie

Senatorowie KO złożyli projekt ustawy zakładający przejmowanie przez samorządy prawa do dysponowania pasami technicznymi, czyli plażami, wydmami, klifami oraz lasami ochronnymi. Obecnie te tereny znajdują się w zarządzie urzędów morskich, których głównym zadaniem jest zabezpieczenie ochrony brzegów. Po ewentualnych zmianach plaże nadal pozostałyby własnością Skarbu Państwa, jednocześnie gminy miałyby większą swobodę ich zagospodarowania, np. na potrzeby kultury, gastronomii czy turystyki, ale również chociażby w zakresie rozbudowy sanitariatów.

- Ustawa da możliwość wystąpienia do urzędu morskiego o 10-letnią umowę na zarządzanie pasem technicznym – mówi Sławomir Rybicki, pomorski senator Koalicji Obywatelskiej. - Chodzi o to, by w sposób planowy, pod kontrolą wszystkich uprawnionych instytucji państwa, w tym urzędu morskiego, prowadzić sensowną, planową politykę w zakresie uporządkowania tych terenów, ale również mieć możliwość prowadzenia działalności, która będzie prowadzić do uatrakcyjnienia plaż. Obecnie gminy mogą zagospodarowywać plaże jedynie na podstawie jednorazowych umów z urzędami morskimi. 10-letnia perspektywa, dałaby samorządom większą pewność w zakresie podejmowanych decyzji.