Otwarto plażę przyjazną dla niepełnosprawnych. Brzeźno ze specjalną infrastrukturą i amfibią Natalia Grzybowska

Amfibia, informacje zapisane alfabetem Braille'a, ławki z oparciem i podłokietnikami, a także kładka plażowa o szerokości 1,8 m to tylko niektóre udogodnienia, które znalazły się na skrawku plaży w Brzeźnie. To odpowiedź Gdańskiego Ośrodka Sportu na potrzeby mieszkańców i turystów. Przyjazną plażę, która ułatwi kąpiele słoneczne i morskie osobom niepełnosprawnym oficjalnie otwarto we wtorek, 29 czerwca. Urzędnicy zaznaczają jednak, że to projekt pilotażowy, więc zachęcają plażowiczów do dzielenia się opiniami.