Marsz wybrzeżem o plaże dla wszystkich. Wolontariusze sprawdzają dostępność wybrzeża dla niepełnosprawnych

- W pełni dostępna plaża wyposażona jest w różnorodne udogodnienia: przebieralnię o powierzchni odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach i wypoczywających z dziećmi czy wydzielony parking. Wszystkie kluczowe miejsca na plaży powinny być oznaczone wyraźnymi piktogramami na matowej powierzchni (co jest ważne dla osób słabowidzących), zapewniony jest dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, na plażę i do morza prowadzą szerokie maty lub podesty, które kontrastują z kolorem otoczenia – tłumaczy Dorota Brzezińska, koordynatorka projektu z ramienia Fundacji Machina Zmian.

Tzw. społeczny audyt dostępności plaż rozpoczął się 1 lipca od sprawdzenia odcinka Świnoujście – Międzyzdroje (13 km). Wczoraj wolontariusze byli w Ustce, dziś przejdą z Dębiny do Smołdzina. Ostatnim etapem kontroli będzie odcinek z Krynicy Morskiej do Piasków na Mierzei Wiślanej (zaplanowany jest na 28 lipca). W sumie od Świnoujścia do Piasków grupa fundacji Machina Zmian pokona 26 odcinków, codziennie między 10 a 20 kilometrów.