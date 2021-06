Rzeźba Oskara Zięty na wystawie „W głębi odbicia” w gdańskim Dworze Artusa. „Wzbudza refleksję nad naszą przeszłością i przyszłością”

– Kraken to mityczny postrach marynarzy. Nowoczesną rzeźbę, olbrzymi eksperyment, przygotowaliśmy tak, by korespondowała z wystrojem miejsca, ale i Gdańska. To w Dworze Artusa spotykali się kupcy i dyplomaci, to tu opowiadano sobie przeróżne historie o morskich potworach i to na Długim Targu znajduje się Fontanna Neptuna, którego syn, Tryton, był opiekunem morskiego potwora. Mam nadzieję, że tak przygotowana i przemyślana interwencja w historię dwóch ciekawych oddziałów Muzeum Gdańska stanie się jedną z letnich atrakcji turystycznych Gdańska – mówił Oskar Zięta na konferencji prasowej w Dworze Artusa.