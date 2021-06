Zabytkowa ławo-skrzynia z kolekcji Giełdzińskiego wróciła do Gdańska po ponad wieku. "Świadectwo bogactwa miasta"

Zabytkowa ławo-skrzynia, złożona z wcześniej niezwiązanych ze sobą elementów, których najstarsze datowane są na koniec XVI w., trafiła na wyposażenie Sieni Gdańskiej w Nowym Domu Ławy. To kolejny obiekt pozyskany przez Muzeum Gdańska dzięki internetowej aukcji.

- Niewiele osób wie, że pracownicy merytoryczni muzeum na bieżąco przeglądają strony, na których wystawiane są podobne eksponaty – mówiła na wtorkowej konferencji prasowej Izabela Jastrzębska-Olkowska, kierownik oddziału Dwór Artusa przy Muzeum Gdańska. - Z ławą było trochę przypadku. Rozpoznaliśmy jej pochodzenie podczas wizyty u kolekcjonera, od którego ok. roku temu kupowaliśmy zabytkowy stół. W ten sposób nabyliśmy również drugi obiekt.

Zabytek stał z domu Giełdzińskiego

Ława należała do Lessera Giełdzińskiego, gdańskiego kolekcjonera, współtwórcy Sieni Gdańskiej, którego zbiory ceniono w całej Europie. Mieszkający przy ul. Długi Targ Giełdziński prowadził prywatne muzeum odwiedzane przez mieszkańców oraz przyjezdnych. To stąd pochodzi m.in. zakupiony zabytek. Jego kolekcję docenił sam cesarz, który odznaczył gdańszczanina Orderem Czerwonego Orła. Po śmierci w 1912 r., zbiór ok. 2,5 tys. eksponatów wystawiono na aukcję w Berlinie. Dzięki opracowanemu na tę okazję katalogowi, wiadomo które obiekty pochodzą m.in. z Sieni Gdańskiej.