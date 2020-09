Remontowa Holding pozostanie firmą prywatną z polskim kapitałem. Kto pokieruje Grupą i jaka jest sytuacja należących do niej firm?

– Grupa działa rentownie, a zarządy należących do niej spółek zostały wcześniej powołane na nową kadencję. Wszystkie firmy, w tym także dwie największe stocznie, pracują bez przestojów, stosując się do obowiązujących reżimów sanitarnych i procedur zapobiegających zakażeniom koronawirusem – mówi Grzegorz Landowski, dyrektor ds. komunikacji Remontowa Holding.

Dodaje, że statki porzucone w stoczniach to duży problem. Na świecie łączna liczba anulowanych kontraktów na nowe statki z terminami odbioru od 2018 do 2023 roku sięga 430 ! Liczba ta obejmuje statki, których budowa nie została rozpoczęta lub ukończona, a także nieodebrane albo odebrane i od razu zezłomowane bądź pozostające bez zatrudnienia. Związane z tym straty poniosło aż 107 stoczni na świecie , z których większość jest na Dalekim Wschodzie, ale 14 działa w Europie, spośród których najbardziej ucierpiały holenderskie i chorwackie.

Mimo to, na dwa statki z polskiej stoczni znaleziono nabywcę, ponieważ są bardzo nowoczesne i będą spełniać wyśrubowane normy niskoemisyjności. Ich budowę kończy Gdańska Stocznia Remontowa, do napędu głównego, zasilanego LNG, dodając pakiet bateryjny, co zwiększy ich funkcjonalność i obniży koszty eksploatacji. To także przykład synergii współdziałania pomiędzy różnymi spółkami w ramach jednej Grupy.