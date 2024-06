Razem dla Rzeczpospolitej. Współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej z Polskim Związkiem Łowieckim

- Polska racja stanu wymaga tego, abyśmy wykorzystywali potencjał, który jest wokół nas - zaznaczał Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. - Taki potencjał ma właśnie Polski Związek Łowiecki. To ludzie, którzy posiadają broń, są przeszkoleni oraz znają teren, na którym działają. Łowiectwo to także filozofia życia. To na pewno nie jest tylko hobby i pasja. To przede wszystkim szacunek do przyrody, wyrastający z korzeni polskiego łowiectwa. Od teraz myśliwi będą mogli wspólnie wykorzystać swoje umiejętności z żołnierzami Wojska Polskiego.