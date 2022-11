Raport drogowy z Trójmiasta. Gdzie stoimy w korkach? Gdzie należy zdjąć nogę z gazu? 08.11.2022

Raport drogowy z Trójmiasta. Gdzie stoimy w korkach? Gdzie należy zdjąć nogę z gazu?

•8:00 Poranne korki w Gdyni i Sopocie

Duże utrudnienia również w Gdyni. Poza utrudnionym dojazdem na Oksywie i Obłuże, jak piszą czytelnicy "Dziennika Bałtyckiego" stoicie także na trasie z Fikakowa do centrum miasta. Podobnie jest z dojazdem do Sopotu, gdzie już od ul. Malczewskiego, a więc za leśnym odcinkiem ul. Sopockiej należy doliczyć kilka minut stania w korku do świateł.

•7:55 Korek na wysokości zjazdu do Wrzeszcza i na Lotnisko

Jak informują nasi czytelnicy, wolniej jedziemy również na wysokości zjazdu z Obwodnicy Trójmiasta w kierunku Wrzeszcza. O poranku stoi także ul. Jabłoniowa i al. Armii Krajowej w kierunku centrum Gdańska.

•7:45 Utrudnienia na Obwodnicach Trójmiasta i Południowej

Zablokowana Obwodnica Trójmiasta, korek tworzy się także przy zjeździe z Obwodnicy Południowej w kierunku Portu i Westerplatte.

CZYTAJ TEŻ: Gdańsk: Jechali z niemowlakiem do szpitala. Pomogła policja, która ich zatrzymała.