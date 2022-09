Radosne sprzątanie na gdyńskiej plaży. Wysoka frekwencja, pełne worki i dobry humor. Akcja "Czysty Bałtyk" ponownie zakończona sukcesem

Kolejny raz sprzątanie plaży w Gdyni zakończone sukcesem. W ramach akcji "Czysty Bałtyk" w sprzątaniu plaży w Orłowie wzięło udział ponad 100 osób, które przez ponad 3 godziny zbierały śmieci, a tych i tym razem nie brakowało.

- W ubiegłym tygodniu byliśmy wraz z przedszkolakami na spontanicznym wyjściu do CH "Klif", gdzie odbywały się warsztaty ekologiczne, i tam dowiedzieliśmy się o akcji "Dziennika Bałtyckiego" - mówiła Ewa Michalak, menadżer przedszkola Smyk na plaży. - Ekologia jest nam bliska, a że z ul. Balladyny, gdzie mamy swoją siedzibę, mamy praktycznie 200 metrów do plaży, to uznaliśmy, że skorzystamy z propozycji i dołączymy do akcji, bo dlaczego mamy nie zadbać o plażę? To nasze miejsce, gdzie spędzamy szczególnie dużo czasu.