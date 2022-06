Międzypokoleniowy sukces akcji "Mój Bałtyk". Gdańszczanie oraz turyści odwiedzający Gdańsk uczestniczyli w akcji sprzątania plaży na Stogach Kamil Kusier

W czwartek 9 czerwca 2022 roku na plaży na gdańskich Stogach odbyła się kolejna akcja w ramach projektu "Mój Bałtyk" organizowanego przez "Dziennik Bałtycki" wraz z partnerami. Wspólne sprzątanie plaży to idealny przykład na to, że ekologiczne działania nie są obce nikomu. Na plaży w Gdańsku wspólna praca pokoleń przyniosła efekty w postaci wypełnionych worków na śmieci, w których jak co roku przeważały puste plastikowe i szklane butelki, siatki, niedopałki papierosów, mnóstwo innych śmieci oraz... telewizor.