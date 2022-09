Pytali 13-latków o seks i politykę. Autorzy badania usunęli kontrowersyjną ankietę. Mówią o ograniczaniu wolności badań naukowych Agnieszka Kamińska

Autorzy ankiety, która miała posłużyć do przeprowadzenia badań wśród uczniów w szkołach, zrezygnowali z tej metody pozyskiwania danych. Ankieta budziła kontrowersje. Pytania, na które miały odpowiedzieć 13-letnie dzieci, dotyczyły m.in. poglądów politycznych i zachowań seksualnych. Pomorska Rada Oświatowa kilka dni temu stwierdziła, że pytania są niedostosowane do dojrzałości dzieci, a w wielu przypadkach są wręcz szokujące. Z kolei autorzy badania odpowiadają: to bezprecedensowa próba ograniczenia wolności, obiektywizmu i apolityczności badań naukowych.