Pomorska Rada Oświatowa wydała opinię na temat ankiety dla 13-latków. Według niej, pytania m.in. o seks i masturbację są szokujące Agnieszka Kamińska

Pomorska Rada Oświatowa wypowiedziała się na temat ankiety, która ma posłużyć do przeprowadzenia badania wśród uczniów. Badanie realizuje Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie na zlecenie resortu edukacji. Pytania, na które mogą odpowiedzieć uczniowie w wieku 13-14 lat, dotyczą m.in. zachowań seksualnych, homoseksualizmu, preferencji politycznych, eutanazji, in vitro, wiary. Według Rady, pytania są niedostosowane do dojrzałości 13-letnich dzieci, a w kilku przypadkach są wręcz szokujące.