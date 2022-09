Pytania m.in. o poglądy polityczne i seks znalazły się w ankiecie dla 13-letnich uczniów. Kuratorium oświaty: badania są dobrowolne

Autorzy badania "Młodzież 4.0" przygotowali ankietę dla uczniów w wieku 13-14 lat, a także 15-25 lat, oraz rodziców. Dzieci mają w ankiecie wskazać m.in., z którą partią polityczną się utożsamiają. Pytania dotyczą też poglądów – młodzi ankietowani mają do wyboru poglądy ekologiczne, faszystowskie, komunistyczne, konserwatywne, liberalne, nacjonalistyczne, socjaldemokratyczne. Mogą też wpisać inne lub zaznaczyć „żadne”.

Inne pytanie dotyczy zachowań seksualnych: „Które z poniższych zachowań są według Ciebie niedopuszczalne: wyzywający ubiór, seks przedmałżeński, wspólne mieszkanie pary bez ślubu, manifestowanie orientacji seksualnej w sferze publicznej, podejmowanie zachowań seksualnych w miejscach publicznych". Tu również 13-14-latki mogą wpisać inne zachowanie lub zaznaczyć „żadne”. Autorzy ankiety pytają dzieci również o to, jaki mają stosunek do homoseksualizmu, eutanazji, finansowania in vitro, związków partnerskich i wiary. Inne pytania dotyczą wartości wyznawanych w życiu, podejścia do autorytetów czy patriotyzmu.

Przedstawiciel resortu edukacji tłumaczy, że ankieta ma pomóc w przeprowadzeniu badań naukowych w ramach projektu Młodzież 4.0. Ma on charakter ogólnopolski i jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.