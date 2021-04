Prokuratura: byli prezesi Spółdzielni Mieszkaniowej "Ujeścisko" mieli popełnić ponad 140 przestępstw

Grzegorz H. przez lata był prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej "Ujeścisko". Za jego prezesury spółdzielnia popadła w poważne problemy finansowe i zadłużenia. Mocno opóźniano oddanie do użytku mieszkań, za które przyszli mieszkańcy zapłacili. W pierwszych miesiącach zeszłego roku zastąpił go Maciej S. Po zmianie w zarządzie, Grzegorz H. nadal pracował w spółdzielni. W kwietniu Maciej S. przy pomocy uzbrojonych mężczyzn wszedł siłowo do spółdzielni, w której byli mieszkańcy. W czerwcu obaj zostali zatrzymani, a Grzegorz H. został aresztowany.

Jak przekazał nam prokurator Mariusz Duszyński z gdańskiej Prokuratury Okręgowej, na obu z nich ciążą zarzuty popełnienia łącznie 143 przestępstw.

- Podejrzanemu Grzegorzowi H. prokurator zarzucił popełnienie łącznie 106 przestępstw, tj. działania na szkodę spółdzielni (czyny zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat), działanie na szkodę wierzycieli (zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat) oraz doprowadzenie szeregu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości (zagrożone kara pozbawienie wolności od od 1 roku do 10 lat). Maciejowi S. zarzucono łącznie 37 przestępstw, tj. działania na szkodę spółdzielni (zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat) oraz doprowadzenia szeregu pokrzywdzonych do niek0orzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości (zagrożone karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności - mówi prokurator Duszyński.