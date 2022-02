Prof. Piotr Mickiewicz: Aneksja Ukrainy przez Rosję to wstęp do globalnego konfliktu

Kiedy rozmawialiśmy w miniony wtorek, po uznaniu suwerenności przez Putina republik separatystycznych w Donbasie mówił Pan, że nadzieja w tym, że nikomu nie puszczą nerwy i ta sytuacja nie przerodzi się w konflikt. Dziś on już jest, i to na pełną skalę, choć mamy na razie fazę ostrzału ukraińskich lotnisk i obiektów dowodzenia. Cała ta inwazja wydaje się być sytuacją bez precedensu w XXI w.?

Zgadzam się, w pełni, to sytuacja bez precedensu. Rosja dokonała agresji na Ukrainę, właściwie w pełnym wymiarze. Przyznam się, że jest to dla mnie zaskoczenie, bo jest to działanie niekorzystne z punktu widzenia długofalowych interesów tego państwa. Po prostu fiasko polityki rozbijania spójności państw europejskich spowodowało, że to Putinowi – mówiąc potocznie - puściły nerwy. Obserwując obecny stan, z punktu widzenia planowania operacji militarnej, to patrząc na mapę działań to widzimy, że jeszcze, począwszy od granic separatystycznych republik, w dół w kierunku Mariupola, rosyjskie siły jeszcze nie ruszyły w kierunku głębi terytorium Ukrainy, lub dopiero wkraczają.