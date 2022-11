Prócz umiejętności, potrzeba odrobiny szczęścia. O co Polska zagra na mundialu w Katarze?

Warto mierzyć wyżej, aniżeli w minimum. Bliżej mi do Anotniego Piechniczna niż do oczekiwań związanych z wyjściem grupy

Niektórzy powiedzą, że pompowanie balonika nie ma sensu. Zgoda. Ale grając na imprezie mistrzowskiej, nie stawiając sobie ambitnych celów, turniej od razu można uznać za przegrany. Czesław Michniewicz tonuje nastroje, mówiąc, że liczy się wyjście z grupy, a później liczy się forma danego dnia. Jest w tym sporo racji, podobnie jak w krótkim filmie Zbigniewa Bońka, który pytając selekcjonera w obecności pucharu - co to jest Czesiu? Usłyszał w odpowiedzi - coś, czego nigdy nie będziemy mieć.

Legendarny trener Antoni Piechniczek wywołał spore poruszenie, mówiąc, że Polskę stać na półfinał. Nie ma w tych słowach żadnej przesady. Polska może wygrać turniej, może się skompromitować, nie wychodząc z grupy, a może nie przegrać meczu w Katarze i odpaść z rywalizacji, jak zrobiła to Nowa Zelandia w 2010 roku, remisując w grupie z Paragwajem, Słowacją i Włochami, co dało im ostatecznie trzecie miejsce w grupie.

Czy piłkarsko reprezentacja Polski jest gotowa? Oczywiście, że tak. Plusem turnieju rozgrywanego na przełomie listopada i grudnia 2022 roku jest to, że piłkarzy biało-czerwonych przygotowywali trenerzy klubowi. Szczególnie zwrócił na to uwagę Krystian Bielik, który przyznał w wielu rozmowach, że to Lee Bowyer, mając w pamięci jego uraz oraz marzenia o mundialu, pozwolił polskiemu pomocnikowi przygotować się należycie do turnieju.