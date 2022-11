Czesław Michniewicz, Przemysław Frankowski... Tadeusz Zdunek, czyli trójmiejskie związki z mundialem

Oczywiście najważniejszą funkcję sprawuje Czesław Michniewicz. Aktualnie selekcjoner reprezentacji Polski, w przeszłości piłkarz m.in. Bałtyku Gdynia i Polonii Gdańsk, a także trener m.in. Arki Gdynia. Co ciekawe, zarówno on, jak i paru reprezentantów przebywających na mundialu jest sponsorowanych przez Grupę Zdunek, sponsora tytularnego Wybrzeża Gdańsk. Jeszcze przed mundialem ze Zdunkiem współpracował Kamil Glik, a obecnie robią to Łukasz Skorupski oraz Jacek Góralski, który z powodu kontuzji do Kataru pojechać nie mógł.

Są też oczywiście związki stricte piłkarskie. Na mistrzostwach świata jest w sumie czterech zawodników, którzy w przeszłości przywdziewali biało-zieloną koszulkę.

W polskiej kadrze jest to tylko Przemysław Frankowski, choć akurat Lechia miała niewielki wpływ na jego rozwój. Został pożegnany bez żalu i sprzedany do Jagiellonii Białystok, skąd ruszył w świat.

Teraz przechodzimy do reprezentacji Serbii. Powołani zostali Filip Mladenović (odszedł z Lechii po wygaśnięciu kontraktu) i Vanja Milinković-Savić (sprzedany za 2,6 miliona euro do ligi włoskiej). O ile trudno spodziewać się obecności Mladenovicia w wyjściowym składzie, o tyle Milinković-Savić ma spore szansę na grę już w pierwszym meczu przeciwko Brazylii, co byłoby dla niego fantastyczną sprawą.