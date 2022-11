Kibic z Pomorza: Oglądam MŚ w Katarze. Przed meczem Meksyk - Polska. Kto wygrywa wojny siedząc w oblężonym zamku? Robert Gębuś

Michniewicz pytany o różnice pomiędzy Chile a Meksykiem i Argentyną odpowiedział, że Meksyk gra trzy razy szybciej, a Argentyna pięć. Jeśli tak, to skoro z Chile przy piłce byliśmy przez niecałe 30 proc. czasu, to wychodzi na to, że z Meksykiem będziemy przez 10 proc. czyli jakieś 10 minut meczu. To mniej niż sędzia doliczył do pierwszej połowy Angia - Iran. Żart? Może tak, może nie... Najgorzej, kiedy okaże się, że Michniewicz wcale nie żartował i Meksyk przyjmiemy w oblężonej twierdzy. Co prawda taka taktyka pozwala niekiedy wygrać bitwę, ale nie pamiętam armii, która siedząc w oblężonym zamku, wygrałaby wojnę.