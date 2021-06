Prezydent Jacek Karnowski z wotum zaufania i absolutorium od Rady Miasta Sopotu

- Analizując raport o stanie miasta należy podkreślić bardzo sprawne i konkretne zaangażowanie służb w czasie pandemii. Pomoc osobom szczególnie w starszym wieku zasługuje na uznanie. Jako radna i mieszkanka Sopotu chciałabym zwrócić uwagę na rzeczy, które nie znalazły się w raporcie i wymagają poprawy lub uzupełnienia. To np. szlaban na ulicy Reja. Dyskusja na jego temat nie została zakończona. O zazielenieniu Placu Przyjaciół Sopotu dyskusja trwa wiele lat. To projekt z Budżetu Obywatelskiego - niezrealizowany i kolejny raz odłożony na ten rok. Coś znowu jest nie tak, skoro prace nie ruszyły przed wakacjami. Godne pochwały jest sadzenie szpalerów drzew na ulicach miasta Sopotu. To jest chwalebne w dobie zmian klimatycznych, ale zabrakło dyskusji z użytkownikami tych dróg, ze spółdzielniami mieszkaniowymi, jak np. na ulicy Armii Krajowej. Promocja eko-parkingu wciąż jest zbyt słaba. Rozjeżdżanie miasta w weekendy jest zbyt duże. Można wykorzystać aplikacje, by informować turystów wjeżdżających do miasta, że straż miejska jest skuteczna w nakładaniu blokad - mówiła Grażyna Czajkowska.