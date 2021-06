Jacek Karnowski i inni włodarze miast w obronie samorządów. Zapowiadają wspólny start w wyborach

- Można wygrywać w całej Polsce i chcemy je wygrywać we wszystkich wojewódzkich sejmikach samorządowych - dodaje Karnowski. - Ale chcemy także wygrywać wybory do Senatu i Sejmu. To są nasze cele. A dzisiaj z Zespołem Senackim chcemy bronić samorządu, byśmy mieli dla kogo te wybory wygrywać, byśmy mogli wygrywać je dla naszych mieszkańców. Bo samorząd i demokracja lokalna są obecnie zagrożone. Na przykład w takich obszarach jak służba zdrowia czy oświata, gdzie rząd chce społecznościom lokalnym zabrać i zawłaszczyć te kompetencje, które do tej pory miały.