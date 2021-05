Sopot zaprasza na obchody 120. rocznicy nadania praw miejskich. Jan A.P. Kaczmarek skomponuje specjalny utwór na tę okazję

8.10.1901 r. dekretem cesarskim Sopotowi przyznano prawa miejskie. Władze miasta chcą całorocznie świętować tę okrągłą rocznicę. Z tej okazji przygotowano dla mieszkańców wydarzenia, które podkreślą artystyczny, zielony, sportowy i uzdrowiskowy charakter miasta.

- Życie Sopotu, kulturalne, sportowe, społeczne, kuracyjne jest tak bogate, że można nim obdarzyć niejedno miasto - mówił prezydent Jacek Karnowski. - Te 120 lat to różne płaszczyzny. Myślimy o alei dębów, która upamiętni w Sopocie olimpijczyków, myślimy o posadzeniu 120 drzew w Parku Północnym. Chcemy by 120 młodych żeglarzy ze szkół podstawowych zdobyło patent żeglarski i 120 młodych sopocian zdało na kartę pływacką. Myślimy o upamiętnieniu jednego z budowniczych Sopotu - Paula Puchmullera, który był architektem miasta. Chcielibyśmy razem z Państwową Galerią Sztuki powołać galerię rzeźby zewnętrznej. Chcemy by rzeźby stanęły w przestrzeni publicznej. Marzymy też o rozbudowie uzdrowiska. Chcielibyśmy, by w Sopocie powstało nowe sanatorium - dodał.