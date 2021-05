Pożar w zabytkowym Sanktuarium św. Jakuba Ap w Lęborku 6.05.2021 r. Ewakuacja wiernych. Zdjęcia

- To znacząco wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa osób przebywających w kościele, czego mamy dziś przykład, że system zadziałał. Ten obiekt potrafi już sam „bronić się” przed pożarem. Jeśli do niego dochodzi, to my jesteśmy natychmiast zaalarmowani. Pożar całego obiektu mógłby być już nie do ugaszenia, bo cała konstrukcja u góry jest ceglano-drewniana. Ten obiekt jest naszym dziedzictwem kulturowym i jego ochrona jest bardzo ważna. Szybka interwencja powoduje, że nie mamy do czynienia z dużym stratami. Gdyby do pożaru doszło w nocy, a nie byłoby tego monitoringu, to my moglibyśmy przyjechać, jak ogień wychodziłby już przez dach na zewnątrz i ktoś by to dopiero zobaczył. Taka akcja byłaby już bardzo trudna. Przykłady takich pożarów mamy także w Polsce.