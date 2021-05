Pożar w Baninie! 1.05.2021 r. Spłonął dom jednorodzinny, nikomu nic się nie stało. Straty sięgają 250 tys. zł

Pożar w Baninie. 1.05.2021 r. Straty sięgają 250 tys. zł

Zgłoszenie o wystąpieniu pożaru dotarło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach w sobotę 1 maja ok. godz. 22:00. Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów, ogień obejmował już dach i poddasze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Domownicy opuścili go jeszcze przed przyjazdem strażaków.

Nikomu się nic nie stało. Akcja, w której brało udział sześć zastępów straży pożarnej, trwała ponad 3 godziny. Spłonął dach i poddasze domu, straty szacowane są na ok. 250 tys. zł. Prawdopodobną przyczyną wystąpienia pożaru była nieszczelność przewodu kominowego.