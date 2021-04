Wyrok 4,5 roku więzienia za spowodowanie pożaru, wskutek którego zginęła matka i trzy córki

31-letnia kobieta i jej trzy córki zginęły

Do pożaru doszło 28 października 2019 roku. Eugeniusz S., który zaprószył ogień miał wtedy prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Według biegłych, niemal na pewno działał nieumyślnie, gdy pozostawił bez dozoru garnek z posiłkiem na kuchence gazowej i zasnął. Ogniem zajęła się kuchenka, a następnie kuchnia. Trujący czad, czyli tlenek węgla będący efektem pożaru, przedostał się do pomieszczeń zajmowanych przez jego 31-letnią sąsiadkę i jej trzy córki w wieku od 3 miesięcy do 5 lat. Dzieci, podobnie jak matka poniosły śmierć.