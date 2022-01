Popularne parkingi w Gdańsku Oliwie będą płatne? Jeden znajduje się naprzeciwko Parku Oliwskiego Krzysztof Dunaj

28 grudnia 2021 roku odbyła się XIV sesja Rady Dzielnicy Oliwa, na której radni przegłosowali uchwały o wprowadzenie opłat za parkowanie na parkingach przy ulicy Cystersów oraz przy placu Inwalidów Wojennych. Ten drugi znajduje się tuż naprzeciwko wejścia do Parku Oliwskiego. Obecnie parkowanie w tych miejscach jeszcze nie wymaga opłaty. "Pomysł wziął się stąd, że po prostu nie można na tych parkingach zaparkować. Docierają do nas skargi, że cały czas są zajęte przez te same samochody" - mówił "Dziennikowi Bałtyckiemu" Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa.