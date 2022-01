24 tys. zł w grudniu kosztował samochód używany. To o 1,4 tys. zł więcej niż w listopadzie

- W ciągu zaledwie jednego miesiąca, od listopada do grudnia, mediana ceny na rynku aut używanych wzrosła o 1400 złotych, aż do 23 900 złotych, ustanawiając tym samym rekord cen w całym 2021 roku. Jest to kolejna odsłona topniejącej oferty na rynku wtórnym, ale także rosnących ograniczeń w dostępie do samochodów nowych. Sytuacji nie ratuje także import aut z drugiej ręki, ponieważ w ciągu całego ubiegłego roku zmniejszył się o ponad 10 procent. Taki trend najprawdopodobniej utrzyma się w ciągu najbliższych miesięcy, a dodatkowo może zostać wzmocniony konsekwencjami wynikającymi z rosnącej liczby zakażeń nowym wariantem koronawirusa, omikronem – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.