Pomoc z anielską twarzą. Akcja charytatywna na rzecz hospicjum

Aukcja rozpoczęła się od symbolicznych stu złotych za każdego anioła. Licytacja zakończyła się kwotą 2 tysięcy złotych, bo właśnie tyle zaoferował pan Krzysztof. Oprócz dwóch wyjątkowych aniołów zwycięzca licytacji otrzymał płytę Ireny Santor z dedykacją, srebrną różę, dwa małe aniołki ze srebra i bursztynu, płytę winylową oraz 45-minutowy koncert chóru (do „wykorzystania” w dowolnym miejscu i terminie, bez limitu publiczności). Już po zakończeniu licytacji antenowej pani Ewa z Kwidzyna dorzuciła 2,1 tys. zł. W ramach nagrody sopocki chór zaśpiewa w Kwidzynie dla podopiecznych tamtejszego hospicjum i Domu Pomocy Społecznej. Pojedzie tam też kolejny anioł, przygotowany specjalnie dla pani Ewy przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas AG.

-To, co jest dla nas szczególnie ważne, to troska o naszych domowników, a zatem te anioły będą przypominały o tych wszystkich, którzy mieszkają i będą mieszkać w Domu Hospicyjnym. Te samotne osoby, które u nas mieszkają, mogą doświadczyć bliskości, zarówno ze strony personelu, jak i wolontariuszy. To ten skarb, który trochę może jest ukryty ze względu na to, że nie mówi się o tym i nie trąbi, tylko to się dzieje - mówił w studiu ksiądz Piotr Weigelt, dyrektor sopockiego hospicjum.