Pobiegli i pomaszerowali dla Grzesia. Około pół tysiąca osób wzięło udział w akcji Pozytywnych Inicjatyw. Zebrali niemałą kwotę!

Mieszkańcy powiatu puckiego pokazali jedność i solidarność w walce z okropną chorobą, z jaką zmaga się Grześ, młodszy brat jednego z uczniów Technikum Informatycznego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku.

W niedzielę, 19 marca 2023 r. przy wejściu na plażę nr 2 we Władysławowie zrobiło się ciasno. Wszystko za sprawą zorganizowanej imprezy - Biegu na 10 km oraz marszu nordic walking na 5 km.

Trasa dla biegaczy prowadziła ścieżką leśną od wejścia na plażę nr 2 we Władysławowie przez 5 km, a w okolicach wejścia nr 16 w Chałupach następował zbieg na plażę i powrót brzegiem morza do mety. Dla zawodników nordic walking marsz odbył się od wejścia nr 2, ścieżką leśną przez 2,5 km, zejściem na plażę w okolicach wejścia nr 7 i powrót brzegiem morza do mety.