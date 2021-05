Po blisko dwóch latach znika płot zagradzający punkt widokowy na Kamiennej Górze Łukasz Kamasz

Punkt widokowy na Kamiennej Górze jest już powszechnie dostępny, zdemontowano betonowy płot, który od prawie dwóch lat odgradzał to miejsce. Gdynia użyła do tego procedury ZRID, używanej do budowy dróg i wywłaszczyła dotychczasowego właściciela gruntu.