PKP SKM. Prace torowe na odcinku Reda - Wejherowo. Spore opóźnienia. Jak długo potrwają roboty?

Opóźnienia pociągów SKM - 10-11 września 2022 roku

- Na odcinku Reda Pieleszewo — Wejherowo Nanice pociągi PKP SKM w obu kierunkach będą się zatrzymywać tylko przy peronie nr 2 - to ten, przy którym zwykle zatrzymują się pociągi jadące w stronę Gdańska - czytamy w komunikacie przewoźnika.

Prace mają potrwać do 11 września br. do godz. 14:50. To nie koniec problemów, ponieważ 17 września br. ponownie będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu - od godz. 21:15. Utrudnienia będą występować do 18 września do godz. 14:50.



ZOBACZ TAKŻE: Nowa linia autobusowa już wkrótce na gdańskich ulicach. Linia 189 powróci na stałą trasę