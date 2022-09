Trójmiasto. Tragiczne warunki w komunikacji miejskiej. Absurdalna przyczyna przepełnionych pociągów?

Pani Joanna przybliżyła sytuację, w której przewoźnicy nie wywiązali się ze swoich obowiązków. 5 września 2022 roku, w godzinach szczytu (pociąg do Kościerzyny) na stacjach Strzyża, Niedźwiednik, Brętowo nie wszystkim udało się wsiąść do pociągu.

- Ci, co weszli, osiągnęli to dzięki krzykom: przesuńcie się, przejdźcie dalej, blokuje pani przejście - napisała w skardze czytelniczka .

Kobieta już wcześniej prosiła o interwencję. W połowie czerwca również był problem z tłumem pasażerów.

- Pojedynczy skład przyjechał pełen już z Gdyni. We Wrzeszczu były problemy z wejściem wszystkich ludzi do pociągu. Na Strzyży, Niedźwiedniku i Brętowie sceny rodem z PRL-u. Czy to jest bezpieczne, że w pociągu jest stłoczone 3 razy więcej ludzi, niż przewiduje tablica znamionowa pojazdu? - dodała pani Joanna.