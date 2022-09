Problemy SKM. Marszałek wydał oświadczenie. Spółka PKP SKM odpowiedziała

- Z zaniepokojeniem i ubolewaniem stwierdzam, że początek września zaskoczył przewoźników kolejowych - powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Mimo że Samorząd Województwa z dużym wyprzedzeniem przypomniał im, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wzrosną (jak co roku) potoki pasażerów, spółka PKP SKM nie zwiększyła pojemności pojazdów, które wyjechały na tory w godzinach szczytu. A przypomnę, że to właśnie przewoźnik zobowiązany jest zapewnić tabor dostosowany pojemnością do liczby pasażerów.