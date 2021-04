Pies, jaki jest, każdy widzi? Mops Albert pomógł w badaniach DNA gdańskich naukowców

Pies przysłużył się w badaniach i chociaż nie jest powiedziane, że uda się wykorzenić jego niepożądane nawyki, to z pewnością odkrycie to może okazać się przydatne w kryminalistyce i medycnie sądowej przy analizie próbek dna nieznanego pochodzenia.

Interdyscyplinarny zespół naukowców z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, czyli uczelni tworzących Związek Uczelni Fahrenheita, zaprojektował procedurę testową, która pozwala na szybkie wykrycie unikalnego dla ludzi genu DEFB1 w próbce śliny. Udział wziął w niej również mops Albert, należący do jednego z badaczy, którego z przeciętnym Kowalskim łączy bardzo wiele, m.in. słabość do jedzenia, oglądania telewizora i wylegiwania się w łóżku.

- Sensory elektrochemiczne wymagają stworzenia oddziaływania chemicznego między materiałem sensora a badanym DNA - tłumaczy Jacek Ryl. - Aby przeprowadzić detekcję materiału genetycznego należy najpierw odpowiednio zmodyfikować powierzchnię sensora określoną sekwencją nukleotydów w nici DNA. W przypadku gdy dojdzie do reakcji dwóch komplementarnych łańcuchów DNA można to wykryć przez pomiar charakterystyki elektrycznej sensora.

A czy pomoże w zmniejszeniu kosztów?

- To pytanie zależy od skali - mówi naukowiec. - W odniesieniu do oznaczania obecności materiału genetycznego złotym standardem są testy PCR. W przypadku produkcji masowej sensorów elektrochemicznych ich jednostkowy koszt w porównaniu do obecnie wykorzystywanych narzędzi jest zdecydowanie niższy. Zastosowanie tego rozwiązania wymaga inwestycji nie tylko w samą technologię produkcji czujników lecz również jednorazowo w infrastrukturę do wykonywania testów.