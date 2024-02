Odcinek DW214 w Lęborku zostanie zamknięty. Będą objazdy

Zamknięcie drogi na czas budowy mostu w Lęborku

Trwają prace związane z budową drogi ekspresowej S6 na odcinku Leśnice - Bożepole Wielkie. To najdłuższy odcinek trasy S6 w województwie pomorskim. Wykonawcą inwestycji jest Budimex, a wartość umowy to ponad 718,6 mln zł. Pierwsze pojazdy pojadą nową trasą w 2025 r.

Most budowany jest w odległości ok. 1,5 km od obecnego przebiegu Drogi Krajowej 6, w ciągu ulicy Krzywoustego. Obecnie funkcjonuje w tym miejscu tymczasowa organizacja ruchu związana z budową podpór obiektu mostowego.

Przeprowadzony w 2020 r. pomiar ruchu ulicą Jana Pawła II do granic Lęborka wykazał średni dobowy ruch roczny na poziomie niemal trzynastu tysięcy pojazdów, w tym 3,6 % to pojazdy ciężarowe. Od granicy Lęborka do Osowa Lęborskiego było to nieco ponad 7,5 tysiąca pojazdów, w tym 4,3 % ciężarowych.