O nadziejach i losach debiutantów w kinie polskim - pisze Henryk Tronowicz. 47 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

W tym roku, przed pokazami dzieł konkursowych na festiwalu wyświetlana jest informacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, która ma publiczności uzmysłowić skalę międzynarodowych sukcesów polskiej kinematografii z pięciu minionych lat. Otóż przypomniano, że polskie dzieła w tym czasie zdobyły sześć nominacji do Oscara, ale także, że polskie filmy uzyskały na świecie równocześnie imponującą liczbę 60 nagród.

Zanim spojrzę w oczy osłu

Przesyłam do redakcji tę garść uwag tuż przed festiwalowym pokazem prasowym filmu Jerzego Skolimowskiego „Io” i trudno prorokować, czy metafora z osłem, jaką posłużył się twórca, znajdzie uznanie przy nominacjach do Oscara, do którego dzieło zostało zgłoszone.