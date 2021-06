Nowy park handlowy i osiedlowy parking na Zaspie w Gdańsku. Inwestycja będzie gotowa w II kwartale 2022 r.

Nowy obiekt z wielobranżową ofertą ułatwi życie mieszkańców pobliskich osiedli, którzy będą mogli szybko i wygodnie dokonać zakupów podstawowych artykułów. Do dyspozycji klientów zostanie także oddany parking naziemny na 92 miejsca postojowe .

– Realizując nasze inwestycje, staramy się zapewnić mieszkańcom nie tylko wygodny dostęp do kompleksowej oferty handlowej, który ułatwia im wypełnianie codziennych obowiązków, ale także służymy lokalnej społeczności, reagując na zgłaszane przez nią potrzeby – mówi Wojciech Sypniewski, współwłaściciel Grupy RWS , odpowiedzialnej za budowę nowego obiektu handlowo-usługowego.

Zaspiański park handlowy będzie składać się z sześciu lokali użytkowych o metrażach od 200 do 1 200 metrów kwadratowych . Wiadomo już, że wśród nowych najemców znajdą się znane sieci handlowe z branży:

Park handlowy typu convenience. Cechy

Parki handlowe typu convenience od tradycyjnych galerii handlowych odróżnia brak nwspólnych korytarzy, łączących poszczególne lokale, do których wchodzi się bezpośrednio z parkingu. To z reguły obiekty jednokondygnacyjne, których maksymalna powierzchnia wynosi najczęściej do kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych.

Ich koncept uzupełnia mapę nieruchomości komercyjnych, zapewniając kompleksowe zakupy w sąsiedztwie miejsca zamieszkania, dlatego ogromną popularnością cieszą się w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców bądź na obrzeżach miast wojewódzkich.

Zwykle trzon parków handlowych typu convience w postaci sklepów spożywczych zostaje uzupełniony o: