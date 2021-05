Nowe otwarcie Rynku w Oliwie. Kolor, zapach świeżych warzyw i przetworów, muzyka i ubrania vintage. Niezwykłe miejsce

Zdrowa dieta seniora - aktualna piramida żywieniowa dla starszych osób. Przygotuj babci i dziadkowi listę najlepszych produktów

Dzień Babci i Dziadka to dobry pretekst do podjęcia tematu zdrowej diety osób starszych. Z wiekiem coraz częściej narzekamy na złe samopoczucie, ale warto pamiętać, że w wielu sytuacjach można tego uniknąć. Zbilansowany, bogaty w składniki odżywcze jadłospis, jest kluczowy dla zachowania zdrowia, witalności i dobrego samopoczucia w tym szczególnym okresie życia. Dbając o swoją dietę na co dzień, bez problemu możemy pozwolić sobie coś słodkiego. Co jeść? Jak komponować dania? KLIKNIJ W GALERIĘ