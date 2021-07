Nieprawidłowości w urzędzie konserwatorskim? Inspektorat pracy zawiadamia prokuraturę. 27 wniosków pokontrolnych!

Postępowanie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku prowadzono pomiędzy styczniem a majem 2021 r. To kolejna kontrola w WUOZ w związku z sygnałami na temat możliwych nieprawidłowości. We wrześniu ub. roku pisaliśmy o szeregu możliwych naruszeń, m.in. w zakresie traktowaniu podwładnych, w tym ubliżania czy zlecania zadań powyżej kompetencji. W efekcie, inspektorat skierował do urzędu kierowanego przez Igora Strzoka, pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, wystąpienie, zawierające zalecenia zapoznania pracowników z istniejącymi procedurami eliminowania mobbingu.