Niech się święci 4 maja. Felieton Dariusza Szretera

Nieszczególnie udała się tegoroczna majówka. Częściowo z powodu pogody, częściowo - niesprzyjającego układu kalendarza, który spowodował, że zamiast zwyczajowego tygodnia bez pracy mieliśmy jedynie wolny poniedziałek. W tej pierwszej sprawie niewiele można zrobić. Co innego z kalendarzem. Tu paleta możliwości jest szeroka. Ja proponuję rozwiązanie najprostsze - dodatkowe święto 4 maja. Do święta pracy, święta flagi i święta konstytucji dołóżmy tego dnia święto… zdrady narodowej. Nie chodzi oczywiście, by taką zdradę pochwalać. Przeciwnie. Tego dnia moglibyśmy uroczyście wszystkich zdrajców sprawy narodowej - może nie powywieszać, jak flagi dwa dni wcześniej, ale - sążniście napiętnować.

Inspirację do tej idei zaczerpnąłem z życia, a konkretnie z wydarzeń ostatniego wtorku. Wtedy właśnie, przy okazji sejmowego głosowania nad Funduszem Odbudowy, odbył się polityczny festiwal oskarżeń o zdradę. Solidarna Polska, solidarnie z Konfederacją, zarzuciła PiS wyprzedawanie polskiej suwerenności za unijne miliardy. Koalicja Obywatelska wytykała Lewicy paktowanie z wrogiem oraz zdradę demokratycznych i lewicowych ideałów. Lewica odwinęła się zarzutem o zdradę interesu wyborców, których KO chce pozbawić pieniędzy, jakie im się po prostu należały. PiS z kolei wyrzucało ziobrystom rozbijanie jedności prawicy, tyle że robiło to dość niemrawo, bo i tak osiągnęło co chciało, przy okazji skłócając opozycję.