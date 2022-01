Na Pomorzu będzie rewolucja w systemie opieki zdrowotnej

- Taki dokument opracowaliśmy po raz pierwszy - tłumaczy Małgorzata Kalkowska, ekspert w Wydziale Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Dokument powstał na podstawie rekomendacji i działań wskazanych w takich dokumentach jak mapa potrzeb zdrowotnych dla województwa pomorskiego i Krajowy Plan Transformacji, opracowanych przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia.

Mówiąc najprościej, jest to wykaz konkretnych działań (niezbędnych inwestycji i zmian organizacyjnych, a także zakupów sprzętu i aparatury medycznej), które należy podjąć, by zapewnić mieszkańcom Pomorza dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i zwiększyć ich poczucie zdrowotnego bezpieczeństwa. W planie wskazane są podmioty odpowiedzialne za ich wdrożenie, oszacowane skutki finansowe oraz wymienione oczekiwane rezultaty wynikające z realizacji działań. - Kluczowe znaczenie z punktu widzenia efektywności i racjonalizacji podjętych działań w sektorze ochrony zdrowia mają takie elementy jak: monitoring, śródokresowe i końcowe sprawozdania, które w przyszłości pozwolą na ocenę, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele i rezultaty zakładane w Wojewódzkim Planie Transformacji - dodaje Małgorzata Kalkowska.