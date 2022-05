Muzeum Rybołówstwa w Helu kończy 50 lat! Z tej okazji w najbliższy weekend (6, 7 i 8 maja 2022) zwiedzanie tylko za złotówkę

Dokładnie 50 lat temu, 6 maja 1972 r. ówczesne Muzeum Morskie w Gdańsku oficjalnie otworzyło swój pierwszy oddział poza granicami miasta: Muzeum Rybołówstwa w Helu.

Usytuowane w niezwykłym miejscu, łączącym dawną przestrzeń sakralną z nieszablonową aranżacją wystawienniczą, muzeum już od pół wieku prezentuje historię Helu, tradycyjnego helskiego rybołówstwa i rzemiosła szkutniczego Kaszubów.

- W 50. rocznicę powstania przypominamy, jak wyglądały początki tego niezwykłego miejsca - zachęca do odwiedzin kierownik Muzeum Rybołówstwa w Helu Tadeusz Muża. - Historia budynku, który 50 lat temu stał się siedzibą muzeum, sięga znacznie dalej, bo aż do początku XV w. Wtedy to w ówczesnym Nowym Helu wybudowano kościół parafialny. Przez kolejne stulecia ewangelicką świątynię wielokrotnie przebudowywano, czy to ze względu na rozwój miasta i społeczności, czy też w celu naprawienia szkód, wyrządzanych czasem przez sztormy, a niekiedy przez zawirowania dziejów.