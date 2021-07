Muzeum Bursztynu w Gdańsku gotowe na przyjęcie gości. Na zwiedzających czekają nowe eksponaty

– W sobotę ponownie otwieramy Muzeum Bursztynu, które 15 lat temu zostało zainaugurowane w Zespole Przedbramia – mówiła podczas konferencji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Dziś Wielki Młyn, największy taki młyn w średniowiecznej Europie, dostaje nowe życie. Nowe życie zatopione w bursztynie. Staramy się miejsca historyczne, które być może straciły swoją dawną świetność, przywracać ludziom. Bardzo się cieszę, że to właśnie tutaj zostanie otwarte Muzeum Bursztynu. Eksponaty, które w nim zobaczymy to w dużej mierze przedmioty otrzymane od darczyńców i sama nie mogę się doczekać, gdy będą one pokazane w ostatecznej formie. Bursztyn, to jeden z naszych symboli. Tak, jak jesteśmy dumni z naszej bursztynowej areny, tak samo będziemy dumni z tego miejsca, w którym od przyszłego tygodnia będzie funkcjonowało Muzeum Bursztynu.