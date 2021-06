Wielki Młyn szykuje się do ponownego otwarcia. Nowe Muzeum Bursztynu godne światowej stolicy tego kruszca

Już za półtora miesiąca Wielki Młyn w Gdańsku stanie się nową siedzibą Muzeum Bursztynu . Stary budynek mieszczący od lat 90. centrum handlowe zmienia się nie do poznania. Wszystko to dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

We wnętrzach muzeum ma dominować szkło, czerń oraz światło LED. Tego typu aranżacje turyści mogą kojarzyć np. z londyńskiego Victoria and Albert Museum. Bursztyn kontrastujący z ciemnym wnętrzem ma wydobyć piękno surowca, skupić uwagę widza i wciągnąć go w świat tych niezwykłych eskponatów. Jak zapewniają muzealnicy będzie to zupełnie nowa opowieść o gdańskim bursztynie, sięgać będzie praprzeszłości.