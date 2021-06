Mieszkanka Lęborka twierdzi, że jej rodzina jest zastraszana przez nieletnie sąsiadki. Sprawą zajmuje się policja

Niepełnoletnie sąsiadki uprzykrzają życie matce z trojgiem dzieci? Lęborska policja bada sprawę

Nasza czytelniczka (nazwisko do wiadomości redakcji) jest zrozpaczona sytuacją, w jakiej obecnie się znajduje. Jako matka kilkuletnich dwóch córek i syna obawia się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci do tego stopnia, że boi się wychodzić z domu, a dzieci posyłać do szkoły.

- Rzucają jajkami, kamieniami, kopią w drzwi, wyzywają, grożą. Boję się wychodzić z dziećmi na dwór

- mówi nasza czytelniczka.

- Obawiam się o bezpieczeństwo dzieci. Córka boi się tej dziewczyny, bo ją już uderzyła. A ona się nie obroni. To zaczęło się od zwrócenia uwagi, żeby były ciszej na klatce schodowej, bo moje dzieci śpią. I teraz za to mszczą się.

Nasza czytelniczka interweniowała u matki jednej z trzech niepełnoletnich dziewczyn, na zachowanie których narzeka.