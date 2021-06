Miał wozić ciało żony przez kilka godzin w samochodzie, a potem porzucić je na parkingu. Jest akt oskarżenia

- Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. 14 maja sąd uchylił wobec niego areszt tymczasowy. Zastosowane środki to dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju

Zmarła to 57-letnia mieszkanka Bytowa, żona Ryszarda R., która wróciła z mężem z Belgii. Od tej pory małżeństwo prowadziło koczowniczy tryb życia. Ich domem stał się ford galaxy. Z naszych informacji wynika, że mąż zmarłej kobiety pozostawił jej ciało na parkingu, bo… nie wiedział co z nim zrobić. Miał wyjaśnić śledczym, że żona zmarła z przyczyn naturalnych. On z kolei nie wezwał pomocy ani nikogo o tym fakcie nie poinformował.