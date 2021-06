Warunkowe umorzenie i kurator dla syna znanego gdyńskiego biznesmena Ryszarda K. za atak na operatora TVP

27 agentów „Skarbca” przed sąd w półtora roku. Za oszustwa na ponad 18 mln złotych

Łącznie na 18,044 miliona złotych wyliczyliśmy wysokość szkód, jakie - według śledczych ze stolicy Pomorza - u ponad 6 tysięcy pokrzywdzonych spowodować miały działania 27 byłych agentów gdańskiego PKF Skarbiec (nazywanego później Pożyczką Gotówkową i Pomocną Pożyczką) oskarżonych od początku 2020 roku do dziś. Procesy lokalnych reprezentantów spółki, która pobierać miała od klientów opłaty przygotowawcze, a później masowo nie przyznawać im pożyczek, o które się starali, toczyć się będą w tle rozprawy przeciw byłym prezesom firmy, którzy nie przyznają się do wyłudzenia ponad 181 milionów złotych od ok. 73,5 tysiąca poszkodowanych.