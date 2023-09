Małgorzata Chmiel: Przyznajemy się, że popełniliśmy jako rząd PO-PSL błąd wydłużając wiek emerytalny bez pytania Polaków o zdanie

- Nie wezmę udziału w referendum. To referendum nie ma na celu pytania Polaków o najistotniejsze kwestie, które ich dotyczą. Pytania w tym referendum są tylko częścią kampanii wyborczej PiS.

Dlaczego pytania w referendum są częścią kampanii wyborczej PiS?

- PiS przeprowadzając referendum z takimi pytaniami, całkowicie ośmiesza idee referendum, a także pokazuje swój stosunek do Polaków. Pytania zostały wymyślone w myśl kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Pytają o prywatyzację, ale sami sprzedali Rafinerię Gdańską i 80 procent stacji Lotosu w ręce prorosyjskich Węgrów i Saudyjczyków. W dodatku za równowartość kwartalnego zysku Grupy Lotos. Pytają o sprowadzanie imigrantów, w sytuacji, gdzie członkowie rządu Prawa i Sprawiedliwości są zamieszani w aferę korupcyjną i sprzedawanie polskich wiz setkom tysięcy imigrantów z krajów muzułmańskich. Pytają o likwidację zapory na granicy z Białorusią. Tylko nie jest problemem to czy ta zapora tam jest. Problemem jest to, żeby była skuteczna. Rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi nieudolną politykę zagraniczną. Powinniśmy uruchomić cały aparat Unii Europejskiej, w tym fundusze europejskie na budowę skutecznej ochrony naszej wschodniej granicy, która jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej.