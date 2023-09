Zbigniew Konwiński: Nie weźmiemy udziału w referendum

Jak ocenia pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

- Władza panicznie szuka sposobów, żeby zwiększyć swoje szanse wyborcze. Pytają między innymi o wyprzedaż majątku. Tylko jak sprzedali stacje LOTOS-u sojusznikowi Putina, to nikogo nie pytali o zdanie. Pytają o likwidację muru na granicy, tylko jak dosłownie wysadzili 2 miliardy złotych w powietrze w Ostrołęce, to nie pytali się o zdanie Polaków. Pytają również o nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Tymczasem handlowali polskimi wizami w tamtych krajach na bazarach, za łapówki jak informują media, sprzedawali polskie wizy. Jeśli chodzi o wiek emerytalny, to żadna partia nie chce przecież tego zmieniać... Te pytania to przejaw wyjątkowego cynizmu, połączonego z paniką i strachem przed utratą władzy.