Michał Urbaniak: Nie zalecamy bojkotowania referendum

Co obecni parlamentarzyści oraz kandydaci na posłów i senatorów uważają na temat zbliżającego się referendum? Zapytaliśmy przedstawicieli wszystkich partii o opinię nt. pytań referendalnych, na które Polacy będą mogli odpowiedzieć już 15 października 2023 roku. Jako trzeci Michał Urbaniak, poseł Konfederacji, kandydat w wyborach parlamentarnych do Sejmu RP z okręgu nr 25.

Czy Konfederacja i jej wyborcy pójdą zagłosować w referendum 15 października? - Ani nie zachęcamy jakoś specjalnie, ani nie zalecamy bojkotowania referendum. Naszym zdaniem to jest prawo Polaków do decydowania, więc jak najbardziej, jeśli ktoś chce, niech bierze udział w referendum. Ja prawdopodobnie wezmę udział w referendum, to nie jest żaden koniec demokracji, że pojawiło się referendum.

Jak ocenia Pan pomysł przeprowadzenia referendum? - Uważam, że to referendum, jest bardzo chytre, pytania zostały przedstawione w ten sposób, że ciężko odpowiedzieć inaczej niż "nie" - dotyczą one państwa polskiego i naszego bezpieczeństwa. Partia rządząca robi to z kilku powodów: po pierwsze, chcą bardziej spolaryzować Polaków i gra tym samym razem z Platformą do jednej bramki, oni nie potrafią żyć bez siebie, po drugie, partia rządząca działała odwrotnie w stosunku do tych pytań na przykład, kwestia wyprzedaży majątku, wiemy, jak wyglądały umowy w kwestii Lotosu i wykupu Lotosu przez Orlen, zgodzili się na warunki Komisji Europejskiej, które były skandaliczne i spowodowały, że część majątku Lotosu zostało wyprzedane, a Prawo i Sprawiedliwość pyta, "czy jesteś za wyprzedażą majątku".

A imigranci? - PiS pyta, "czy jesteś za przymusową relokacją imigrantów", ja się zgadzam, nie powinniśmy ich przyjmować, natomiast w ostatnich latach do Polski wjechało setki tysięcy imigrantów, które wjeżdżały być może legalnie, albo było robione to bardziej "na lewo" że dostawały np. wizy i jednocześnie nie mają z tym problemu, a nie wiemy do końca, kto wjechał, może te osoby nie były odpowiednio weryfikowane, jednocześnie dowiadujemy się, że z kredytu 2 proc., do którego będzie dopłacał polski podatnik, będą mogli skorzystać np. obcokrajowcy. Tak samo z 500+ plus dla Ukraińców, to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, jeśli już mają być jakieś socjale, to prawo do nich powinni mieć tylko Polacy.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

iPolitycznie - w jakim momencie w relacji polsko-ukraińskich jesteśmy?