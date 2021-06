Majaland w Gdańsku. Budowa lunaparku Pszczółki Mai w Osowej budzi kontrowersje. Wiceprezydent Gdańska zapowiada spotkanie z radnymi

Planowana inwestycja budzi spore emocje wśród mieszkańców. Obawiają się przede wszystkim o ruch samochodowy. Inwestycja ma powstać tuż przy obwodnicy, na której ruch jest bardzo wysoki. Nawet w tym tygodniu w ciągu dnia były tam kilkunastokilometrowe korki, sięgające Gdyni.

– Ja tam nie widzę plusów. Może są takie dla dzieci albo dla ludzi, którzy dostaną tam pracę. Na pewno będą przez to większe korki, będzie też hałas. Jak dla mnie mogą budować, ale niech inwestor zrobi zjazdy na parking. Można by pociągnąć tam odnogę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Na razie ma to zajmować 5 hektarów, ale mogą to rozbudowywać, a wtedy cała Owczarnia i cała obwodnica będą stać, tak jak jak zresztą dziś stoją – mówi nam pan Mariusz, mieszkaniec Osowej.